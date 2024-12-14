Прохорова не смогла пройти квалификацию на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

Россиянка Варвара Прохорова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований по ски-альпинизму на этапе Кубка мира в Куршевеле.

В квалификации спортсменка заняла 51-е место, преодолев дистанцию за 4 минуты 17,5 секунды. В четвертьфинал прошли 30 лучших спортсменок.

В начале декабря Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях на нейтральном статусе. Ски-альпинисты стали первыми представителями России и Белоруссии, получившими от международной федерации по зимним олимпийским видам спорта возможность выступать в зарубежных турнирах.