Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов с июня сдал пять допинг-проб

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что сдал пять допинг-тестов с июня 2025 года.

В декабре 23-летний спортсмен получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде в Италии. Он отобрался на Игры благодаря результатам на этапах Кубка мира, где выступал в нейтральном статусе.

«Пять допинг-тестов. Именно столько проб у меня взяли начиная с июня. И именно столько раз меня будили в шесть утра. Вчера был пятый раз — в Куршевеле перед Кубком мира. Всего нужно было три внесоревновательных пробы для допуска на Олимпиаду. Так что норматив выполнен с запасом», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.