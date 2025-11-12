Отобравшегося на Олимпиаду-2026 ски-альпиниста Филиппова внесли в базу «Миротворца»
Российский ски-альпинист Никита Филиппов внесен в базу «Миротворца», сообщает ТАСС.
22-летнему спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку специальной военной операции.
Ранее Филиппов стал первым российским спортсменом, который отобрался на Олимпийские игры 2026 года.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.
