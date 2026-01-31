Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму перед Олимпиадой в Милане

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира, который прошел в испанском Бой-Тауле. Это был последний старт перед зимними Олимпийскими играми 2026 года.

Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 47,2 секунды. Победителем стал двукратный чемпион мира француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 35,9 секунды. Второе место занял испанец Ориоль Кардона, отставший от победителя на 4 секунды. Отрыв Филиппова от лидера составил 11,3 секунды.

Этап в Бой-Тауле стал финальным в предолимпийском сезоне. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Никита Филиппов является первым россиянином, отобравшимся на Олимпиаду-2026 по результатам выступлений на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет направил ему персональное приглашение на Игры.