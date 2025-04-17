Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Ски-альпинизм

Милан-2026

17 апреля, 19:02

Чемпионка мира Александерссон пожалела о своих словах о допуске россиян

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Десятикратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах, шведка Туве Александерссон, заявила, что сожалеет о своем высказывании относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Теперь я глубоко сожалею о том, как выразилась. Я даже не предполагала, что СМИ так интерпретируют мои слова.

Я не видела причин против их участия, поскольку это соответствовало решению международной федерации. В том интервью я хотела сказать, что лично никого не осуждаю и не отношусь к людям иначе из-за их происхождения», — отметила она.

Александерссон также подчеркнула, что не поддерживает участие России в Олимпийских играх и полностью разделяет позицию Шведской спортивной федерации, а также других организаций, в которых состоит.

«Мои слова были вырваны из контекста и представлены так, что это не отражает моей реальной точки зрения. Все россияне, которых я знаю — замечательные и необыкновенные люди. Это относилось только к спортсменам с русскими корнями, проживающим за пределами России», — написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее, 15 апреля, в интервью телеканалу SVT Александерссон на вопрос о допуске российских атлетов к Кубку мира по ски-альпинизму ответила, что «им следует разрешить заниматься спортом». Теперь она пояснила, что была застигнута врасплох этим вопросом и не знала о выступлении россиян, так как они участвовали под нейтральным флагом.

Читайте также
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионка мира Александерссон поддержала допуск российских ски-альпинистов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости