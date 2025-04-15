Чемпионка мира Александерссон поддержала допуск российских ски-альпинистов

Десятикратная чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах шведка Туве Александерссон выступила за допуск российских и белорусских спортсменов к отборочным турнирам на Олимпийские игры-2026.

«Я действительно считаю, что они должны участвовать. Печально, когда спорт слишком сильно вовлечен в политику. Надо помнить, что российские атлеты — такие же люди, как и все остальные», — приводит SVT слова Александерссон.

9 апреля сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта допуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Италии.

Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.