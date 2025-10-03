Прыгун с трамплина Климов: «Сейчас у нас можно довольно неплохо заработать, никуда не выезжая»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов рассказал «СЭ», что, выступая на Кубке мира, он зарабатывал больше, чем после отстранения от международных стартов.

— После отстранения от международных стартов во многих видах спорта появились призовые на российских соревнованиях, которых раньше не было. Стал ли ты больше зарабатывать в этот период?

— Нет, точно не стал. Все-таки на Кубке мира я всегда был в очках, всегда в топ-30, часто в топ-20, а иногда и в десятку, и в шестерку попадал. Да и старты там проходят каждые выходные, а в России гораздо реже. Это с моей точки зрения. А с точки зрения других спортсменов, которые не попадали в топ-30 на Кубках мира, то для них сейчас гораздо интереснее. Сейчас у нас можно довольно неплохо заработать, никуда не выезжая. На чемпионате России победитель получает 100 тысяч рублей, на Кубке страны — 15 тысяч. Учитывая то, что раньше ничего не было, это классно, — сказал Климов «СЭ».