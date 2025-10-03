Призер Олимпиады Климов: «Хочу исправить ошибку Пекина-2022 и взять личную медаль»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов рассказал «СЭ», что не планирует завершать карьеру до зимних Игр-2030.

— В феврале тебе будет 32 года, к следующей Олимпиаде — 36. В прыжках с трамплина мы знаем примеры, когда выступают до седых волос. Ты какую-то возрастную планку себе поставил?

— Скажу, что 36 — это нормальный возраст для прыжков, это уже осознанный период в нашем виде спорта. Конечно, не молодой, но и не старый. Если у тебя здоровье в порядке, скоростно-силовые качества в норме, ты не боишься прыгать, то что тебя может останавливать в этом возрасте? Ничего. Можно прыгать и прыгать.

— То есть на следующую Олимпиаду у тебя настрой сохраняется?

— Да. А дальше уже так далеко загадывать не станем. Сориентируемся по факту, будет ли мотивация, желание, здоровье. Но на следующую четырехлетку я готов.

— На прошлой Олимпиаде вы взяли командное серебро. Тогда многие говорили, что прыгнули выше головы и что на золото рассчитывать нереально. Что у тебя сейчас в глобальных спортивных целях?

— Личная медаль Олимпиады. В Пекине после первой попытки я шел четвертым и был уверен, что залечу в тройку. Может, меня эта уверенность и подвела. Но этот опыт у меня остался навсегда. В подобной ситуации я уже не допущу такой ошибки. Хочу ее исправить на Олимпийских играх, — сказал Климов «СЭ».