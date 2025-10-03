Прыгун с трамплина Климов: «Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов рассказал «СЭ», какую реакцию можно ожидать от иностранных летающих лыжников в случае допуска россиян к международным соревнованиям.

— Незадолго до интервью увидел новость: шведская лыжница Линн Сван сказала, что бойкотирует Олимпиаду, если на нее допустят Россию. В одном из наших разговоров ты говорил, что в вашем виде спорта дружная прыжковая семья. Как она примет нас? Могут ли быть подобные бойкоты?

— Не буду говорить про всех, потому что давно их не видел и не знаю, кто и что сейчас про нас думает. Мне кажется, что откровенного негатива там точно нет. Максимум какие-то нейтральные настроения присутствуют. Поэтому ничего критичного не будет. Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует, — сказал Климов «СЭ».