Прыгун с трамплина Климов: «Пока мы здесь отстранены, там произошла куча нововведений»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов рассказал в интервью «СЭ» о своих шансах заработать олимпийскую лицензию в случае ближайшего допуска к международным стартам.

— Если на заседании FIS 21 октября скажут, что нас допускают, то успеваем ли мы чисто технически забрать олимпийские лицензии?

— Смотря как часто мы будем выезжать на Кубки мира, чтобы иметь возможность их заработать. Всякие же ситуации есть. Знаю, что в других видах спорта допускают, но появляются трудности с визами, не дают нейтральный статус. Еще много вопросов. В нашем виде спорта еще стоит вопрос экипировки. Пока мы здесь отстранены, там произошла куча нововведений. Мы вроде бы за всем следим и все слышим, но на деле, думаю, еще много нового узнаем. К этому тоже надо будет приспосабливаться, находясь непосредственно на Кубках мира. Если стартов окажется очень ограниченное количество, то будет сложно набрать нужное количество очков для получения лицензий. Думаю, мы сделаем все возможное, если поедем на Кубок мира.

— Наверняка нас примут не все страны в случае допуска. Например, видел в календаре этап в Польше, где у теннисистов возникали проблемы с въездом. Сколько этапов, по твоим ощущениям, нам нужно минимум проехать, чтобы завоевать квоту?

— Свою готовность я ощущаю не ниже, чем было раньше. Если мы берем мой средний плохой результат — 20-е место, то на шести-восьми стартах необходимо выступить. Конечно, можно и лучше выступать, но здесь нам сначала нужно будет решить вопросы экипировки и всего остального. Так что загадывать с этим не будем. Необходимо три-четыре соревновательных уик-энда как минимум проехать. Как раз общались вчера с тренером по этому поводу. Он говорит, что если нас выпустят хотя бы на три этапа Кубка мира, то на всех этих трех стартах нужно быть в тройке, чтобы получить олимпийскую лицензию. В данный момент это, конечно, результат запредельный. Повторюсь, мы не знаем, чего нам ожидать от экипировки, как нас будут судить в этом плане и как измерять. Готовимся к тому, что все будет строго, — сказал Климов «СЭ».