Стало известно, кто предварительно войдет в состав сборной России по скелетону на Олимпиаду-2026

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов сообщил, что тренерский штаб определил предварительный состав команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Предварительный состав сборной на Олимпийские игры, конечно, в головах тренеров уже есть, он определен. Если нас допустят на сентябрьском конгрессе, то нужно будет быстро определиться с теми, кто поедет на тренировочную неделю на будущую олимпийскую трассу в Кортина-д'Ампеццо.

У мужчин в предварительный состав входят Владислав Семенов, Евгений Рукосуев, Даниил Романов, Богдан Попов и Александр Третьяков, у женщин — Алена Фролова, Алина Тарарыченкова, Полина Тюрина, Анастасия Цыганова и Ульяна Усынина. Но этот состав не окончательный, в него могут быть внесены корректировки по ходу тренировочных мероприятий, которые будут проходить в межсезонье», — рассказал Алимов ТАСС.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) рассмотрит возможность допуска российских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры. Окончательное решение будет принято перед стартом нового сезона.

В марте 2022 года IBSF приостановила участие российских бобслеистов и скелетонистов в своих соревнованиях.