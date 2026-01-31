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31 января, 08:00

Скелетон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

В скиатлоне на ОИ-2026 будут разыграны три комплекта медалей
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Соревнования по скелетону на Олимпийских играх 2026 года пройдут с 12 по 15 февраля. Будет разыграно три комплекта медалей.

Расписание соревнований по скелетону на Олимпиаде-2026

12 февраля (четверг)

11.30. Заезд 1. Мужчины

13.08. Заезд 2. Мужчины

13 февраля (пятница)

18.00. Заезд 1. Женщины

19.48. Заезд 2. Женщины

21.30. Заезд 3. Мужчины

23.05. Заезд 4. Мужчины

14 февраля (суббота)

20.00. Заезд 3. Женщины

21.44. Заезд 4. Женщины

15 февраля (воскресенье)

20.00. Командные соревнования

Время начала — московское

Полностью календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2026 по видам спорта и дням доступен в разделе зимних Олимпийских игр на сайте «СЭ».

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