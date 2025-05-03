Сборная России по скелетону начнет подготовку к олимпийскому сезону 16 мая

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что национальная команда начнет подготовку к олимпийскому сезону 16 мая на сборе в Кисловодске.

«Подготовка к олимпийскому сезону у сборной России по скелетону стартует 16 мая в Кисловодске, — цитирует Алимова ТАСС. — Тренировочное мероприятие продлится до 31 мая, оно будет носить восстановительный характер. В Кисловодск планируют приехать все сильнейшие. Только участие Евгения Рукосуева пока находится под вопросом, так как у него свадьба».

Также Алимов сообщал, что по сравнению с прошлым сезоном состав сборной России практически не изменился.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила российских бобслеистов и скелетонистов возможности выступать на турнирах под эгидой IBSF в марте 2022 года. Вопрос возможности возврата россиян на международные старты и участия в отборе на Олимпиаду-2026 будет обсуждаться на сентябрьском конгрессе.