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ОИ Милан Кортина 2026

10 января, 10:45

Российские скелетонистки лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026

Анастасия Пилипенко

Россиянки лишились возможности отобраться в число участников женского олимпийского турнира по скелетону, сообщает ТАСС.

По критериям отбора в женском олимпийском турнире по скелетону могут выступить спортсменки не более чем из 17 стран, а распределение квот на Олимпиаду-2026 осуществляется по рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по состоянию на 18 января. Два национальных олимпийских комитета, чьи спортсменки наиболее успешно выступили в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат возможность заявить на Олимпиаду по три скелетонистки, четыре последующих — по две, еще 11 — по одной спортсменке.

После того как в пятницу в швейцарском Санкт-Морице прошел этап Кубка мира по женскому скелетону, а в австрийском Инсбруке — этап Кубка Европы, спортсменки из России лишились даже теоретических шансов оказаться в списке претенденток на олимпийские путевки.

Обладающие нейтральным статусом российские скелетонистки Алена Фролова, Полина Тюрина, Полина Князева и Виктория Феттель на этапе Кубка Европы заняли 8-е, 11-е, 14-е и 31-е места. Для российских спортсменок это был первый международный старт после четырехлетнего перерыва.

При этом участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют сильнейшие спортсмены планеты.

Ранее россияне лишились возможности отобраться в число участников мужского олимпийского турнира по скелетону.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Источник: ТАСС
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