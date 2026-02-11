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Адамс заявил, что МОК будет соблюдать правила в ситуации со шлемом украинского скелетониста Гераскевича

Анастасия Пилипенко

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация будет соблюдать правила в случае возможного использования украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем шлема с фотографиями погибших атлетов.

«Дисквалифицируют ли его? Я не думаю, что сейчас полезно в этой ситуации рассуждать о гипотетических вещах. Мы хотим, чтобы он выступил, поэтому не будет правильно рассуждать, что произойдет. Но есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила», — приводит слова Адамса РИА Новости.

Владислав Гераскевич.Украинскому скелетонисту запретили политическую акцию на Олимпиаде. Он намерен судиться с МОК

В понедельник, 9 февраля, 27-летний скелетонист вышел на официальную тренировку на олимпийскую трассу в шлеме с портретами 20 представителей украинского спортивного сообщества, погибших во время СВО. Позднее стало известно, что МОК запретил использование провокационных изображений и потребовал от спортсмена сменить защитную амуницию. Гераскевич называет такой подход «позорным».

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада-2026 в&nbsp;Милане: онлайн-трансляция 11&nbsp;февраля.Старт хоккейного турнира, итог танцоров в фигурном катании: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Источник: РИА Новости
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