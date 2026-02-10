Выступление Алены Крыловой на Олимпиаде-2026 10 февраля: онлайн-трансляция

Алена Крылова выступит в гонке на 500 м на Олимпийских играх

Российская шорт-трекистка Алена Крылова стартует на зимних Олимпийских играх-2026 в квалификации дистанции 500 м во вторник, 10 февраля. Начало соревнований — в 12.30 по московскому времени

Крылова выступает на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она имеет право стартовать в двух дисциплинах — на 500 и 1000 м. Еще один представитель России в шорт-треке — Иван Посашков (выступит на 1000 м и 1500 м).

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию квалификации и всего дня Игр в Милане.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.