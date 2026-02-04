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ОИ Милан Кортина 2026

Григорьев — о шансах российских шорт-трекистов на Олимпиаде-2026: «Постараются выступить на максимальном уровне»

Константин Белов
Корреспондент

Старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев в комментарии для «СЭ» оценил шансы Алены Крыловой и Ивана Посашкова на Олимпиаде-2026.

«Люди впервые выступают на таких соревнованиях, у них не так много международного опыта. Они постараются выступить на максимальном уровне своих возможностей. И жалко, что даже не все конькобежцы, которые показали хорошие результаты на отборе, смогли поехать в Милан. Поедут только двое, потому что таков регламент для нейтральных спортсменов», — сказал Григорьев «СЭ».

Алена Крылова и Иван Посашков отобрались на Игры через квалификацию на четырех этапах Кубка мира, они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Все трансляции Олимпиады-2026 будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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Олимпиада
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