Шорт-трекистка Велзебур обновила мировой рекорд в 500-метровке на Олимпиаде в Милане

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2026 в Милане.

В полуфинале 24-летняя спортсменка финишировала с временем 41,399 секунды. Таким образом, она превзошла свое же достижение, установленное в ноябре 2022 года в Солт-лейк-Сити, — 41,416 секунды.

Велзебур также установила олимпийский рекорд на этой дистанции.

Шорт-трек

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

500 м

Полуфинал

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 41.399 WR

2. Арианна Фонтана (Италия) — 41.521

3. Сельма Поутсма (Нидерланды) — 41.760

4. Кортни Саро (Канада) — 42.463

5. Ким Бутен (Канада) — 42.672

Финал Б

6. Фань Кэсинь (Китай) — 42.833

7. Флоренс Брюней (Канада) — 42.838

8. Чой Мин Чон (Корея) — 43.060

9. Кристен Сантос (США) — 45.364

10. Михеле Велзебур (Нидерланды) — 1.27,632