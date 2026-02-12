Олимпиада 2026
12 февраля, 23:20

Шорт-трекистка Велзебур обновила мировой рекорд в 500-метровке на Олимпиаде в Милане

Алина Савинова
Ксандра Велзебур.
Фото Reuters

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2026 в Милане.

В полуфинале 24-летняя спортсменка финишировала с временем 41,399 секунды. Таким образом, она превзошла свое же достижение, установленное в ноябре 2022 года в Солт-лейк-Сити, — 41,416 секунды.

Велзебур также установила олимпийский рекорд на этой дистанции.

Шорт-трек

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

500 м

Полуфинал

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 41.399 WR
2. Арианна Фонтана (Италия) — 41.521
3. Сельма Поутсма (Нидерланды) — 41.760
4. Кортни Саро (Канада) — 42.463
5. Ким Бутен (Канада) — 42.672

Финал Б
6. Фань Кэсинь (Китай) — 42.833
7. Флоренс Брюней (Канада) — 42.838
8. Чой Мин Чон (Корея) — 43.060
9. Кристен Сантос (США) — 45.364
10. Михеле Велзебур (Нидерланды) — 1.27,632

