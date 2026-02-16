Шорт-трекистка Велзебур выиграла забег на 1000 м на Играх-2026 и стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур одержала победу в финале забега на 1000 м на Олимпийских играх в Милане.
24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 28,437 секунды. Она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В Милане Велзебур также выиграла забег на 500 м, а на Играх в Пекине завоевала золото в эстафете.
Второе место заняла канадка Кортни Саро (1 минута 28,523 секунды), третье — кореянка Ким Гил Ли (1 минута 28,614 секунды).
Шорт-трек
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Женщины
1000 м
Финал А
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.28,437
2. Кортни Саро (Канада) — 1.28,523
3. Ким Гил Ли (Корея) — 1.28,614
4. Арианна Фонтана (Италия) — 1.28,745
5. Гонг Ли (Китай) — 1.29,392
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