Шорт-трекистка Велзебур выиграла забег на 1000 м на Играх-2026 и стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур одержала победу в финале забега на 1000 м на Олимпийских играх в Милане.

24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 28,437 секунды. Она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В Милане Велзебур также выиграла забег на 500 м, а на Играх в Пекине завоевала золото в эстафете.

Второе место заняла канадка Кортни Саро (1 минута 28,523 секунды), третье — кореянка Ким Гил Ли (1 минута 28,614 секунды).

Шорт-трек

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

1000 м

Финал А

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.28,437

2. Кортни Саро (Канада) — 1.28,523

3. Ким Гил Ли (Корея) — 1.28,614

4. Арианна Фонтана (Италия) — 1.28,745

5. Гонг Ли (Китай) — 1.29,392

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