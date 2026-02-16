Крылова стала последней в финале Б на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане
Российская шорт-трекистка Алена Крылова выступила в финале Б на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане.
Спортсменка финишировала четвертой с временем 1 минута 31,702 секунды. Финал Б выиграла итальянка Элиза Конфортола, ее результат — 1 минута 31,099 секунды.
Во втором полуфинальном забеге Крылова упала и стала последней. До этого она также упала в четвертьфинале, но прошла дальше решением судей.
Это был последний старт для российской шорт-трекистки на Олимпиаде 2026 года.
Шорт-трек
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Женщины
1000 м
Финал B
1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099
2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134
3. Чой Мин Чон (Корея) — 1.31,208
4. Алена Крылова (Россия) — 1.31,702
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