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Крылова стала последней в финале Б на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане

Алина Савинова
Фото Reuters

Российская шорт-трекистка Алена Крылова выступила в финале Б на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане.

Спортсменка финишировала четвертой с временем 1 минута 31,702 секунды. Финал Б выиграла итальянка Элиза Конфортола, ее результат — 1 минута 31,099 секунды.

Во втором полуфинальном забеге Крылова упала и стала последней. До этого она также упала в четвертьфинале, но прошла дальше решением судей.

Это был последний старт для российской шорт-трекистки на Олимпиаде 2026 года.

Алена Крылова.Шорт-трекистка Крылова упала в полуфинале и не смогла побороться за медали Олимпиады. Россиянка — только девятая

Шорт-трек

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

1000 м

Финал B

1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099
2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134
3. Чой Мин Чон (Корея) — 1.31,208
4. Алена Крылова (Россия) — 1.31,702

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 16&nbsp;февраля.Крылова не смогла выйти в главный финал на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане
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Олимпиада
Алена Крылова

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