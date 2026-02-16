Крылова стала последней в финале Б на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане

Российская шорт-трекистка Алена Крылова выступила в финале Б на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане.

Спортсменка финишировала четвертой с временем 1 минута 31,702 секунды. Финал Б выиграла итальянка Элиза Конфортола, ее результат — 1 минута 31,099 секунды.

Во втором полуфинальном забеге Крылова упала и стала последней. До этого она также упала в четвертьфинале, но прошла дальше решением судей.

Это был последний старт для российской шорт-трекистки на Олимпиаде 2026 года.

Шорт-трек

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

1000 м

Финал B

1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099

2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134

3. Чой Мин Чон (Корея) — 1.31,208

4. Алена Крылова (Россия) — 1.31,702

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.