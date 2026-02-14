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ОИ Милан Кортина 2026

Иван Посашков на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция старта на 1500 м

Иван Посашков выступит на дистанции 1500 метров на Олимпиаде
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский шорт-трекист Иван Посашков выступит на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх-2026 в субботу, 14 февраля. Квалификация начинается в 22.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 14&nbsp;февраля.Еще одна попытка Посашкова и Крыловой, лыжная эстафета и хоккей: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Во вторник, 10 февраля, Посашков принимал участие в квалификации на 1000 м и не сумел выйти в четвертьфинал. В женских соревнованиях принимает участие Алена Крылова, оба спортсмена выступают в нейтральном статусе.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

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