Иван Посашков на Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция старта на 1500 м

Российский шорт-трекист Иван Посашков выступит на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх-2026 в субботу, 14 февраля. Квалификация начинается в 22.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Во вторник, 10 февраля, Посашков принимал участие в квалификации на 1000 м и не сумел выйти в четвертьфинал. В женских соревнованиях принимает участие Алена Крылова, оба спортсмена выступают в нейтральном статусе.

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