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ОИ Милан Кортина 2026

30 ноября 2025, 22:37

Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в Олимпийских играх

Алина Савинова

Российские шорт-трекисты завоевали две квоты для участия в Олимпиаде 2026 года по итогам квалификации в рамках Мирового тура.

У россиян есть квоты на мужских дистанциях 1 000 м и 1 500 м и на женских 500 м и 1 000 м. Они не являются именными. На зимних Олимпийских играх от России смогут выступить один мужчина и одна женщина.

«Имена участников будут озвучены после официального подтверждения квот», — приводит ТАСС слова представителя Союза конькобежцев России.

Квоты должны подтвердить в период с 12 по 14 декабря. Также МОК должен утвердить участие выбранных шорт-трекистов.

Источник: ТАСС
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