Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в Олимпийских играх

Российские шорт-трекисты завоевали две квоты для участия в Олимпиаде 2026 года по итогам квалификации в рамках Мирового тура.

У россиян есть квоты на мужских дистанциях 1 000 м и 1 500 м и на женских 500 м и 1 000 м. Они не являются именными. На зимних Олимпийских играх от России смогут выступить один мужчина и одна женщина.

«Имена участников будут озвучены после официального подтверждения квот», — приводит ТАСС слова представителя Союза конькобежцев России.

Квоты должны подтвердить в период с 12 по 14 декабря. Также МОК должен утвердить участие выбранных шорт-трекистов.