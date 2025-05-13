Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

Чемпион Олимпиады-2014 в шорт-треке Руслан Захаров рассказал о завершении профессиональной карьеры.

«Я принял решение завершить спортивную карьеру», — цитирует Захарова РИА «Новости».

38-летний спортсмен завоевал золото в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Также он стал серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине в конькобежном спорте.

Захаров является единственным российским спортсменом, на счету которого одновременно есть олимпийские медали в шорт-треке и конькобежном спорте.