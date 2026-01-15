«После завершения отбора находился в неведении». Иван Посашков — о путевке на Олимпиаду в Милан

Российский шорт-трекист Иван Посашков, завоевавший олимпийскую квоту на дистанции 1000 м, рассказал, что о регламенте, по которому на Играх он будет бежать также 1500 м, узнал лишь в декабре и до официального заявления не строил предположений.

— Совершенно не понимал, находился в некотором неведении. Узнал только в декабре, но никаких выводов не делал. Ждал официального заявления. Я примерно понимал, что написано в этих документах ISU, но все равно ждал официальных сообщений.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.