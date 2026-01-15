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ОИ Милан Кортина 2026

15 января, 09:00

«После завершения отбора находился в неведении». Иван Посашков — о путевке на Олимпиаду в Милан

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский шорт-трекист Иван Посашков, завоевавший олимпийскую квоту на дистанции 1000 м, рассказал, что о регламенте, по которому на Играх он будет бежать также 1500 м, узнал лишь в декабре и до официального заявления не строил предположений.

— Совершенно не понимал, находился в некотором неведении. Узнал только в декабре, но никаких выводов не делал. Ждал официального заявления. Я примерно понимал, что написано в этих документах ISU, но все равно ждал официальных сообщений.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Иван Посашков.«После завершения отбора находился в неведении». Иван Посашков — о путевке на Олимпиаду в Милан

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Иван Посашков

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