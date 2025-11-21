Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 21:30

Талисман Олимпийских игр в Милане: как называется и выглядит, другие маскоты зимних Олимпиад

Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Символы Милана-2026 и всех зимних Игр.

С 1968 года талисман стал неотъемлемой частью Олимпийских игр. Это больше чем просто символ. Он олицетворяет культурное наследие страны-организатора, приносит удачу атлетам, создает атмосферу праздника.

Чаще всего в его роли выступают национальные животные, фольклорные персонажи, герои легенд и сказок. Ключевые требования к маскоту — оригинальность и отражение олимпийских ценностей (совершенство, дружба и уважение).

Талисман Олимпийских игр в Милане

Официальным талисманом зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо стал белый горностай по имени Тина. А его младший брат с темным мехом Мило будет талисманом Паралимпиады. Он появился на свет без ноги и передвигается с помощью своего хвоста, проявляя изобретательность и силу воли.

Их имена — сокращенные названия городов-организаторов: Тина происходит от Кортина-д'Ампеццо, Мило — от Милана.

Фото Getty Images

Горностаи известны своей смелостью, ловкостью, скоростью и бесстрашием. Но также это озорные зверьки. Таким образом, Тина и Мило олицетворяют веселый и динамичный итальянский дух.

Организаторы придумали для талисмана биографию. Тина родилась в горах Италии, где летом вершины покрыты снежным покровом. Свое детство она провела, играя с братом Мило. Тина любит искусство и музыку. Став взрослой, она переехала в город, где выступает за защиту и сохранение природы.

«Тина, олимпийский талисман, — творческая и практичная натура, которая живет в городе и любит посещать шоу и концерты. Она трепещет перед силой красоты и ее способностью преображаться. Ее характеризует фраза: «Мечтай по-крупному!» — говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Талисманы Олимпийских игр в&nbsp;Париже.Талисман Олимпийских игр в Париже: как называется, выглядит и другие маскоты летних Олимпиад

У Тины и Мило есть друзья — шесть подснежников по имени Фло. Цветы символизируют возрождение. Они не предают друзей и любят развлекаться. Именно в такой компании они будут поддерживать атлетов со всего мира на Олимпиаде.

Талисманы были придуманы группой школьников из Таверны. Дети смогли победить в конкурсе, в котором участвовало 1600 заявок. Их презентация состоялась 7 февраля 2024 года во время музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

Талисманы в истории зимних Олимпийских игр

Человечек Шусс (Олимпиада-1968 в Гренобле)

Фото olympics.com

Первым талисманом в истории Олимпийских игр стал человечек по имени Шусс. Персонаж был изображен в виде лыжника с большой головой и изогнутой ножкой. Его создал французский дизайнер Алина Лафарг всего за одну ночь. Несмотря на это, жюри высоко оценило символ. В его образе были изготовлены брелоки, значки, часы и магниты.

Снеговик (Олимпиада-1976 в Инсбруке)

Символом Олимпиады-1976 стал Снеговик с морковкой вместо носа и национальной тирольской шляпой. Талисману дали имя Олимпиямандл. Так как лозунгом главных мировых стартов стали «Игры простоты», круглый добряк идеально ему соответствовал. Хотя некоторые журналисты сравнивали его с «гибридом Красной Шапочки и еврейского раввина».

Талисман Олимпиады-1980 Мишка, Олимпийский огонь, Надя Комэнеч.Олимпиада-1980. 20 интересных фактов о московских Играх, которые вы могли не знать

Енот Рони (Олимпиада-1980 в Лейк-Плэсиде)

Енот Рони стал первым животным-талисманом на зимних Олимпийских играх. По легенде, у него был реальный прототип — ручной енот по кличке Рокки, который, к сожалению, умер незадолго до старта соревнований. Символ стилизовали под лыжника, раскрасив мордочку в форме защитных очков и лыжной шапочки. А его фирменная маска-очки мгновенно стала главным модным аксессуаром Олимпийской деревни.

Волчонок Вучко (Олимпиада-1984 в Сараеве)

Фото olympics.com

Главный символ Олимпиады в Сараеве выбрали читатели югославских газет. Всего было шесть претендентов. Волчонка Вучко нарисовала команда дизайнеров во главе с Йоже Тробецем. Они смягчили образ хищника, наделив его доброжелательностью и озорством. У Вучко на шее красовался ярко-оранжевый шарф со снежинкой. Этот аксессуар по примеру талисмана носили многие атлеты и болельщики. Однако у Вучко трагическая судьба: в начале 1990-х годов маскота уничтожили во время Боснийской войны.

Хайди и Хоуди (Олимпиада-1988 в Калгари)

На XV зимних Олимпийских играх в Калгари впервые была представлена пара талисманов — медведи Хайди и Хоуди. Их имена, производные от слова «привет», символизировали дружбу и гостеприимство. Маскоты были облачены в ковбойские наряды, которые отражали дух Калгари.

Какие страны пропускали Олимпийские игры.История всех бойкотов Олимпиады: какие страны и когда пропускали Игры

Гном Маджик (Олимпиада-1992 в Альбервиле)

Главным символом Олимпиады во французском Альбервиле стал гном Маджик. Он был изображен в виде звезды во французских цветах. Однако изначально был создан другой маскот — Серна Шамуа. Но он не полюбился французам, поэтому было принято решение его заменить. Гном Маджик олицетворял воплощение мечты и стремление к звездам. По задумке организаторов, гном должен был вести олимпийцев к победе и успеху.

Хокон и Кристин (Олимпиада-1994 в Лиллехаммере)

Фото olympics.com

Для Олимпиады в Лиллехаммере организаторы сделали ставку на национальный колорит, представив в качестве талисманов Хокона и Кристин — брата и сестру в традиционных костюмах. Впервые талисманами стали люди, а на церемониях их изображали живые дети, что придавало событиям особую трогательность. Также талисманы принесли огромный коммерческий успех. В магазинах продавались сотни тысяч товаров с изображением Хокона и Кристин.

Сукки, Нокки, Лекки и Цукки (Олимпиада-1998 в Нагано)

В Нагано в 1998 году японцы представили целую команду талисманов — четырех совят Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Это число отсылало к временам года, стихиям и олимпийскому циклу. Имена маскотов, сложенные вместе, образовывали английское слово «Сноулетс» (Snowlets), что означало «Пусть будет снег!». Совята призывали атлетов к мудрости. Сукки, Нокки, Лекки и Цукки имели нарочито-яркие цвета в одежде, имеющие большую популярность у японской молодежи того времени.

Зайчиха, Койот и Медведь (Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити)

В 2002 году США презентовала три талисмана по индейским легендам. Это Зайчиха Поудер, Койот Копер и Медведь Коул. Каждый из них олицетворял скорость, высоту и силу. Они соответствовали олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее!». Имена маскотам придумали дети, которые назвали их в честь природных ресурсов Поудер (Пудра из снега), Копер (Медь) и Коул (Уголь). Права на изготовление символов получила компания Mattel, известная производством куклы Барби.

Неве и Глиц (Олимпиада-2006 в Турине)

В Турине в 2006 году впервые в истории Игр была представлена пара неодушевленных талисманов: снежок Неве и кубик льда Глиц. Их создал португальский художник Педро Альбукерке. Он вдохновился способностью воды принимать разные формы. Неве и Глиц воплощали грацию и мощь зимних видов спорта, а их угловатый и плавный дизайн был ориентирован на молодое поколение. Также маскоты привлекали внимание к проблемам экологии.

Церемония открытия Олимпиады-2014 на&nbsp;стадионе &laquo;Фишт&raquo;.От идеи до победы. Как Россия получила Олимпиаду в Сочи

Мига и Куатчи (Олимпиада-2010 в Ванкувере)

Образы канадских талисманов Миги и Куатчи были позаимствованы из мифологии. Мига объединяла в себе черты «призрачного медведя» и косатки. Этот маскот увлекался сноубордом. Куатчи — скромный снежный человек, живущий в лесах Северной Америки. У него была мечта — стать известным хоккеистом.

Леопард, Белый медведь и Зайка (Олимпиада-2014 в Сочи)

Фото Global Look Press

В конкурсе, организованном Оргкомитетом совместно с изданием «Известия», приняли участие 24 048 работ. Для Олимпиады в Сочи были созданы три талисмана: Леопард, Белый медведь и Зайка — персонажи, отражающие разнообразие русской природы. Число маскотов было выбрано по числу мест на пьедестале. Победителей выбирали жители России в прямом эфире шоу «Талисмания. Сочи 2014. Финал» на Первом канале.

Сухоран (Олимпиада-2018 в Пхенчхане)

Талисманом Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году стал белый тигр Сухоран, чье имя переводится как «защитник». Образ был взят из корейской мифологии. Он символизировал силу, доверие и оберег для спортсменов.

Бин Дунь Дунь (Олимпиада-2022 в Пекине)

Фото Global Look Press

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине талисманом была панда по имени Бин Дунь Дунь. Маскот был облачен в футуристический ледяной костюм, отсылающий к традиционному зимнему угощению тангулу (фрукт, покрытый прозрачной карамелью). Бин Дунь Дунь переводится как «ледяное дитя» и символизирует здоровье, силу и чистоту.

Олимпийские кольца: Игры 2026 пройдут в&nbsp;городах Милан и&nbsp;Кортина-д'Ампеццо, а&nbsp;также прилегающих к&nbsp;ним провинциях и&nbsp;долинах.Олимпийские игры 2026 в Милане: даты и расписание, участники и фавориты

Олимпиада
