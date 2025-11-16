Олимпийские игры 2026 в Милане: даты и расписание, участники и фавориты

Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля

Главная информация о зимней Олимпиаде в Италии.

Даты проведения и когда начнется Олимпиада 2026

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Даты и место проведения были утверждены 24 июня 2019 года на 134-й сессии МОК в Лозанне (Швейцария).

Фото Getty Images

Место проведения Олимпийских игр 2026

Соревнования состоятся в итальянских областях Венето и Ломбардия — в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также прилегающих к ним провинциях и долинах. Впервые в истории состязания официально разделены между двумя городами.

Италия примет четвертую Олимпиаду в истории, третью — зимнюю. В Кортина-д'Ампеццо проводили Белые игры в 1956 году, а Милан впервые стал олимпийской столицей.

Фото Getty Images

Олимпийские объекты Игр 2026: стадионы, арены

Всего будет задействовано 25 спортивных объектов: 19 — уже действующие, два — новые, четыре — временные. В Милане будет сосредоточено большинство соревнований на льду, в Кортина-д'Ампеццо и других кластерах — снежные, а также на санно-бобслейной трассе и по керлингу.

Фото Getty Images

Милан (область Ломбардия)

Стадион «Сан-Сиро» — церемония открытия (77 000 зрителей)

«Милано-Санта-Джулия-Айс-Хоккей-Арена» — хоккей с шайбой (14 000 зрителей)

«Милано-Айс-Скейтинг-Арена» (провинция Ассаго) — фигурное катание, шорт-трек (10 000 зрителей)

«Милано-Ро-Айс-Хоккей-Арена» — хоккей с шайбой (12 000 зрителей)

«Милано-Спид-Скейтинг-Стадиум» — конькобежный спорт (6000 зрителей)

Пьяцца-дель-Дуомо — место вручения медалей и проведения прямых трансляций

Фото Getty Images

Кортина-д'Ампеццо (область Венето)

Антерсельва-Биатлон-Арена — биатлон (19 000 зрителей)

Кортина-Керлинг-Олимпик-Стадиум — керлинг (3500 зрителей)

«Тофане-Элпайн-Скиин-Сентер» — горнолыжный спорт (1000 зрителей)

Кортина-Слайдинг-Центер — бобслей, санный спорт, скелетон (вместимость будет объявлена дополнительно)

Фото Getty Images

Вальтеллина (область Ломбардия)

Ливиньо-Сноу-Парк — сноуборд, фристайл (вместимость будет объявлена дополнительно)

Ливиньо-Эриалс-и-Могулс-Парк — лыжные гонки (3000 зрителей)

«Стельвио-Ски-Сентер» (коммуна Бормио) — горнолыжный спорт, ски-альпинизм (7000 зрителей)

Фото Getty Images

Валь-ди-Фьемме (область Трентино-Альто-Адидже)

«Предаццо-Ски-Джампинг-Стадиум» (коммуна Предаццо) — прыжки с трамплина, лыжное двоеборье (вместимость будет объявлена дополнительно)

«Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум» (коммуна Тезеро) — лыжные гонки, лыжное двоеборье (вместимость будет объявлена дополнительно)

Фото Global Look Press

Верона (область Венето)

«Верона-Олимпик-Арена» («Арена ди Верона») — церемония закрытия (12 000 зрителей)

Фото Getty Images

Открытие Олимпийских игр 2026: дата церемонии

Церемония в честь открытия XXV зимней Олимпиады состоится 6 февраля 2026 года (пятница) на легендарном футбольном стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Темой постановки названа «Armonia» (гармония по-итальянски).

Организацией представления занимается международная группа компаний Balich Wonder Studio, которая специализируется на создании и производстве масштабных мероприятий. В числе ее проектов — участие в церемониях Олимпийских игр в Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016), чемпионата мира по футболу в Катаре (2022) и Панамериканских игр.

Помимо главного события в Милане, в Предаццо, Ливиньо и Кортина-д'Ампеццо также состоятся церемонии открытия Игр и парады спортсменов.

Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем: первая — в Милане на Арке Мира (Триумфальной арке), вторая — в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Время начала и длительность церемонии открытия будут обнародованы позже — не исключено, шоу стартует в 20.26 по местному времени.

Фото Getty Images

Закрытие Олимпийских игр 2026: дата церемонии

Церемония в честь закрытия XXV зимней Олимпиады пройдет 22 февраля 2026 года на исторической «Арена ди Верона» в Вероне. Темой постановки заявлена «Beauty in Action» («Красота в движении» по-английски).

Накануне церемонии закрытия в последний день соревнований состоятся финалы в бобслее, керлинге, лыжных гонках и хоккее.

Фото «СЭ»

Виды спорта Олимпиады 2026: какие, сколько, программа

На Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

Виды спорта и число комплектов медалей

Биатлон (11)

Бобслей (4)

Горнолыжный спорт (11)

Керлинг (3)

Конькобежный спорт (14)

Лыжное двоеборье (3)

Лыжные гонки (12)

Прыжки с трамплина (6)

Санный спорт (5)

Скелетон (3)

Ски-альпинизм (3)

Сноуборд (11)

Фигурное катание (5)

Фристайл (15)

Хоккей с шайбой (2)

Шорт-трек (9)

Новые виды спорта в программе Олимпиады 2026

В программе Игр в 2026 году дебютирует один вид спорта — ски-альпинизм. В этой дисциплине во время прохождения дистанции спортсменам надо подняться на лыжах на гору, преодолеть пешком с лыжами на плече или в рюкзаке еще более сложный для подъема участок и скатиться вниз по неподготовленному склону.

В олимпийскую программу включено три медальных розыгрыша — мужской и женский спринты, а также смешанная эстафета. Олимпийская квота — 36 участников (по 18 мужчин и женщин), от каждого национального комитета — не более двух спортсменов и двух спортсменок.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Участники Олимпийских игр 2026: какие страны выступят, кто не допущен

В Играх ожидается участие около 2900 спортсменов из порядка 90 национальных комитетов.

В соревнованиях примут участие атлеты следующих стран: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гаити, Гвинея-Бисау, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Косово, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония, а также индивидуальные нейтральные спортсмены (из России и Белоруссии).

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает участие спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе в индивидуальных видах при выполнении списка критериев. При этом МОК делегирует международным федерациям по видам спорта вопросы допуска россиян и белорусов к квалификационным стартам.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто выступит на Олимпийских играх 2026 из российских спортсменов

По состоянию на ноябрь олимпийские квоты получили два фигуриста — Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Минимальная квота есть у конькобежцев и шорт-трекистов. Через суды оспаривают участие в квалификации саночники, бобслеисты и скелетонисты. Хоккеисты и керлингисты, биатлонисты и лыжники не допущены до международных соревнований.

Фото Getty Images

Символы Олимпиады 2026

Символами Игр являются эмблема «Futura» («Будущее»), факел «Essential» («Основной»), талисманы Тина и Мило (по названию городов-организаторов).

Фото Getty Images

Логотип Олимпиады 2026

Эмблема Игр была выбрана путем мобильного голосования во время музыкального фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Олимпийские чемпионы Федерика Пеллегрини (плавание) и Альберто Томба (слалом) представили два проекта: «Dado» и «Futura». По итогам голосования была выбрана эмблема «Futura», представляющая собой стилизованное изображение числа «26», нарисованного единой линией на снегу. Логотип был разработан компанией «Landor & Fitch».

Фото Getty Images

Талисманы Олимпиады 2026

Талисманами Игр стали горностаи Тина и Мило. Имена являются сокращением от названий городов-организаторов — Кортина-д'Ампеццо и Милана. Тина с более светлой шерстью является маскотом Олимпиады, а ее брат Мило с темной шерстью — Паралимпиады. Помимо горностаев талисманами станут шесть маленьких подснежников по имени Фло.

Девиз Олимпиады 2026

Девиз Игр — «IT's Your Vibe». Слоган переводится с английского как «Это твой вайб» (или «Это твоя атмосфера») и символизирует единение спортсменов, болельщиков и других участников Игр, а прописные буквы IT отсылают к названию страны-хозяйки — Италии.

При этом у каждого из талисманов есть свой девиз: у Тины — «Мечтай по-крупному!», а у Мило — «Препятствия — это трамплины».

Фото Global Look Press

Гимн Олимпиады 2026

Официальным гимном Игр станет композиция «Fino all'alba» («До рассвета») в исполнении итальянской певицы Арисы. Впервые песня прозвучала на сцене музыкального фестиваля Сан-Ремо в 2022 году. Авторами произведения являются два молодых итальянских композитора Франческо Марроне и Джулио Джанни.

Фото Getty Images

Медали Олимпиады 2026

Медали Игр представили в июле 2025 года в Венеции. Каждая из наград разделена на две половины, соединенные олимпийскими кольцами. Изготовлением медалей занимается Государственный институт монетного двора и полиграфии Италии. Материал наград — переработанный металл, полученный из производственных отходов.

Бренд-менеджер Олимпиады Рафаэлла Панье объяснила концепцию медалей так: «Две разные текстуры соприкасаются и начинают историю, написанную не только спортсменами, но и теми, кто их поддерживал, — тренерами, товарищами по команде, членами семьи и болельщиками».

На Олимпиаде при 116 комплектах наград с учетом командных видов спорта будет вручено по 245 золотых, серебряных и бронзовых медалей. На Паралимпиаде при 79 комплектах — по 137 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Общее количество наград достигнет 1146.

Фото Getty Images

Медальный прогноз Олимпийских игр 2026: кто фаворит и выиграет больше всех золота и наград

Среди традиционных фаворитов Игр — Норвегия, Германия, США. Также высоко оцениваются шансы ряда других стран — в их число входят Канада, Швейцария, Нидерланды, Франция.

Традиционно в число претендентов вносят хозяев Олимпиады. В Пекине-2022 Китай вошел в топ-4, теперь Италии прогнозируют место в топ-10.

Медальный прогноз командного зачета Олимпиады-2026 от «СЭ»

Норвегия — 17 золотых + 12 серебряных + 13 бронзовых = всего 42 США — 12+10+10=32 Швейцария — 10+8+10=28 Канада — 10+8+7=25 Германия — 9+14+13=36 Нидерланды — 9+5+7=21 Франция — 8+5+6=19 Италия — 7+5+3=15 Швеция — 7+3+5=15 Япония — 5+10+8=23

Медальный прогноз командного зачета Олимпиады-2026 от Totallympics

Норвегия — 22 золотые, всего 69 Германия — 22, 60 Нидерланды — 20, 45 США — 19, 50 Канада — 15, 57 Швеция — 12, 34 Франция — 12, 31 Япония — 10, 26 Италия — 8, 34 Республика Корея — 8, 21

Популярны прогнозы компании Gracenote, но ресурс еще не публиковал медальный расклад на Милан.

Популярные котировки на ОИ-2026

победа Норвегии в общем зачете — 2.10

победа Германии — 3.80

победа США — 4.50

попадание Канады в топ-3 — 2.90

сравнение, кто выиграет больше медалей — США или Германия — 1.95 / 1.85

Расписание Олимпиады 2026 по дням и сколько медалей будет разыграно

Полная программа соревнований Игр была представлена в июне 2023 года. В расписание могут вноситься изменения по погодным или иным причинам.

Соревнования по традиции начнутся до церемонии открытия, а первые медали разыграют на следующий день после нее. Несколько квалификационных и предварительных стартов пройдут со среды, 4 февраля. Первые чемпионы и призеры Милана-2026 станут известны в субботу, 7 февраля. В этот день будет разыграно по одному комплекту наград в горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина и сноуборде.

Розыгрыш медалей в биатлоне (11 комплетов) пройдет 8, 10-11, 13-15, 17-18, 20-21 февраля, в лыжных гонках (12) — 7-8, 10, 12-15, 18 и 21-22 февраля.

В бобслее (4) — 16-17 и 21-22 февраля, в санном спорте (5) — 8, 10-12 февраля, в скелетоне (3) — 13-15 февраля.

В конькобежном спорте (14) — 7-9, 11-15, 17, 19-21 февраля, в шорт-треке (9) — 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.

В ски-альпинизме (3) — 18-19 и 21 февраля, в горных лыжах (11) — 7-12, 14-16 и 18 февраля, в лыжном двоеборье (3) — 11, 17 и 19 февраля, в прыжках с трамплина (6) — 7, 9-10, 14-16 февраля.

В сноуборде (11) — 7-9, 12-13, 15, 18-19 февраля, во фристайле (15) — 9-12, 14-21 февраля.

В фигурном катании (5) — 8, 11, 13, 16 и 19 февраля. Финалы в хоккее (2) — 19 и 22 февраля (женщины и мужчины). Медальные дни в керлинге (3) — 10, 21 и 22 февраля.

Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 22 февраля.

Полностью календарь Игр 2026 по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиады на сайте «СЭ».

Фото «СЭ»

Билеты на Олимпийские игры 2026

Билеты на соревнования Игр можно купить как с выбором конкретного дня и события, так и с приобретением так называемого пакета гостеприимства. Во втором случае будет включено посещение некоторых стартов и размещение в отелях.

Все варианты размещены на официальном сайте Олимпийских игр 2026 и партнерском портале с программой гостеприимства вместе с указанием цен.

Фото Getty Images

Бюджет Олимпийских игр 2026

Бюджет Игр в Италии оценивается примерно в 2 миллиарда долларов на операционные расходы, а общие затраты с учетом строительства инфраструктуры могут достигать 6 миллиардов долларов. Финансирование осуществляют несколько источников — МОК, государственные и региональные средства Италии, европейские фонды, а также частные доходы от спонсорства, продажи билетов и медийных прав.

Бюджет зимней Олимпиады 2022 в Пекине, по официальным данным, составлял 3,9 миллиарда долларов. При этом затраты оказались значительно выше в связи с расходами из-за пандемии COVID-19, а точные цифры не раскрывались.

Фото Getty Images

Где смотреть трансляции Олимпиады 2026

Вопрос о легальном показе в России соревнований Игр остается открытым. По решению МОК Россия не включена в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Права передали Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившим совместный тендер.

В 2024 году летнюю Олимпиаду в Париже не показывал ни один российский вещатель (на ТВ или онлайн). Смотреть Игры можно было на официальном сайте МОК.

«Матч ТВ» рассматривает возможность показа Игр-2026, исходя из экономической целесообразности и итогового списка российских спортсменов. Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин в интервью РБК заявил: несмотря на изменение олимпийских принципов в последние годы, участие наших спортсменов в соревнованиях вызовет интерес среди отечественного зрителя.