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Звезды норвежского спорта завершают карьеры за год до Олимпиады. Может, все дело в деньгах?

Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе.
Йоханнес и Тарьей Бе.
Фото Getty Images
Отказы скандинавов от главного старта четырехлетия выглядят странно.

Норвегия — одна из самых успешных спортивных стран мира. Причем в последние годы на крупных международных стартах зажигают не только представители зимних видов. Суперзвездами стали футболист Эрлинг Холланн, шахматист Магнус Карлсен, легкоатлеты Карстен Вальхольм и Якоб Ингебригтсен, да и еще больше десятка спортсменов. Кажется, в этой сфере скандинавы находятся на пике, однако перед любимой норвежцами зимней Олимпиадой образовался кризис. Звезды спорта один за другим объявляют о завершении карьеры, не дождавшись главного старта четырехлетия.

Подозрительные прощания

Открыл парад отказников нынешней зимой биатлонист Йоханнес Бе. Свое решение он объяснил тем, что выбирает семью, а не спорт. Просто хочет больше проводить времени с женой и детьми, а не пропадать на сборах и соревнованиях. Поэтому сейчас догоняет сезон, а после уйдет на пенсию.

Решение показалось подозрительным. Йоханнесу 31 год, и на момент своего громкого объявления он был лидером общего зачета Кубка мира. То есть о серьезном физическом спаде и огромном проигрыше конкурентам речи нет. А ведь впереди рекорды Бьорндалена, которые он так хотел побить, и Олимпиада, где можно насобирать ценных медалей. Не получится в личных гонках — поможет команда в эстафетах.

Йоханнес Бе&nbsp;объявил о&nbsp;завершении карьеры по&nbsp;окончании сезона. Шок: Йоханнес Бе завершает карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион уходит из биатлона в 31 год

Через неделю после младшего Бе своим решением поделился старший — Тарьей. Обладатель Кубка мира сезона-2010/11 мог бы рассказать о завершении вместе с братом, но, видимо, захотел получить свой кусочек внимания. Объявление Тарьея пришло вместе с победой на этапе в Антхольце. Слезы на первой ступени пьедестала выглядели более кинематографичными, нежели у Йоханнеса на пресс-конференции.

Опять же, не все поверили в случайность того, что оба брата уходят из спорта за год Олимпиады. Хотя совпадения именно в их одновременном решении нет. Йоханнес, несмотря на то что младше на пять лет, раньше говорил, что завершит карьеру вместе с братом, а Тарьей его в этом стремлении поддерживал.

Следующим и на данный момент последним из громких зимних звезд Норвегии, кто решил завязать со спортом, стал двоеборец Ярл Магнус Риибер. Причиной ухода он назвал проблемы со здоровьем: «Мое заболевание называется болезнью Крона (хроническое воспалительное заболевание пищеварительного тракта), и мне придется жить с ним всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают. Я чувствую себя как заключенный. Травмы и болезни сопровождали меня на протяжении всей карьеры».

Вроде бы все нормально объяснил, но тоже закрадывается червь сомнения. Риибер является пятикратным обладателем Кубка мира в лыжном двоеборье, восьмикратным чемпионом мира. Однако с Олимпиадами у него никак не складывается. На Играх у норвежца нет ни одного золота и ни одной личной медали, а только командное серебро, добытое еще в 2018 году. Вроде бы нужно закрыть этот гештальт. Так ли мешает болезнь? Ведь до конца этого сезона он потерпеть готов.

Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Цена медалей

В России этот норвежский тренд многим показался странным. Стали появляться теории заговора. «Похоже, где-то прошла информация, что на Олимпийских играх будет запрещено любое использование допинга, а без этого они могут выглядеть совсем печально. Вот, чтобы не выглядеть печально, они резко и заинтересовались своими семейными делами», — говорил «ВсеПроСпорт» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Его поддерживают и некоторые другие коллеги. Однако в Норвегии завершение карьеры за год до Игр не вызывает громких обсуждений. Существует разница в отношении к Олимпиадам у представителей разных стран. Нет, для скандинавов это тоже важный и большой турнир, но, например, домашний чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдет в феврале — марте, выглядит привлекательнее.

Именно ради соревнований в Тронхейме свою карьеру возобновила Тереза Йохауг. Конечно, сейчас, когда титулованная лыжница снова начинает штамповать победы на Кубке мира, люди стали сомневаться, что Тереза не останется до Игр. Однако пока от своих слов Йохауг не отказывается. План у нее прежний: Тронхейм — и точка в карьере.

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Мечта выиграть на домашнем ЧМ-2025 была у другой звездной норвежки — Марен Лундбю. Она является олимпийской чемпионкой по прыжкам с трамплина, двукратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира. Однако до Тронхейма Лундбю не доберется. Она завершила карьеру за год до Олимпиады в Пекине, что тоже тогда было удивительным. «Время от времени чувствовала, что мотивация уже не на том уровне, который мне необходим. Я знаю, что такое огонь внутри, стремление работать и делать все возможное ради достижения вершины. Я увидела, что этого больше нет», — объясняла она.

Будь через год домашний чемпионат мира, а не китайская Олимпиада, вероятно, Марен мотивацию еще поискала бы. Победы на Играх, естественно, приносят норвежским спортсменам почет, уважение и любовь нации, но ничего материального — только поздравительную телеграмму от короля. Поэтому многие в России и не могут понять отношение скандинавов к Олимпиадам. Ведь у нас успехи атлетов на Играх поощряются не только грамотами.

Горнолыжник Лукас Бротен.
Лукас Бротен.
Фото Getty Images

Непривлекательный спорт

А деньги норвежцы считают умеют. Профессиональный спорт в Норвегии живет практически без господдержки, на спонсорские деньги. Из-за этого у федераций и атлетов часто возникают споры. Они были и у Петтера Нортуга, и у Йоханнеса Клебо.

В октябре 2023 года об уходе из спорта объявил яркий норвежский горнолыжник Лукас Бротен, которому на тот момент было всего 23. Он уверял, что завершает карьеру не ради мести, однако конфликтные корни у этого решения были. Лукас хотел отстоять свою маркетинговую независимость от Ассоциации лыжного спорта Норвегии, что и привело к разногласиям. Отдохнув сезон, Бротен вернулся на трассу, но уже под флагом сборной Бразилии — оттуда родом его мать. Потерю горнолыжника норвежцы тогда назвали ударом по репутации национальной лыжной федерации.

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Возможно, для Йоханнеса, Тарьея, Ярла Магнуса и Терезы объявление о завершении карьеры за год до Олимпиады — это способ, чтобы поднять себе цену. Поздравительные телеграммы у каждого из них уже есть, а вот деньги под конец карьеры заработать хочется.

В последнее время в Норвегии спонсоров спорт не особо привлекает. Прошлой осенью о своем финансовом крахе объявил один из лучших гандбольных клубов мира «Вайперс», за который ранее играла Анна Вяхирева. «Гадюки» выигрывали Лигу чемпионов три года подряд (2021, 2022, 2023), однако, когда от них ушел главный спонсор — пивоваренный гигант Christianssands Bryggeri, клуб пошел ко дну. Звездные игроки разбрелись в другие команды, а «Вайперс» вынужден оформлять банкротство.

Проблема нехватки спонсоров и в лыжах. На этой неделе о роспуске резервной и юниорской сборных команд объявила Норвежская лыжная ассоциация. «У нас выросли расходы, а осенью нам сообщили, что Equinor (нефтегазовая компания) отказывается от спонсорства. Мы находимся в новой экономической реальности. У нас есть рабочая группа, которая изучает, как мы должны управлять норвежским лыжным спортом до 2030 года. Одна из их рекомендаций заключается в том, что нужно закрыть резервную и юниорскую сборные. Мы решили так и сделать», — объяснила генеральный менеджер ассоциации Катрин Инстебе.

Уходят ли сейчас братья Бе, Йохауг и Риибер навсегда или на время, узнаем ближе к началу следующего олимпийского сезона. О подводных камнях их нынешних заявлений, возможно, нам не расскажут никогда.

Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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