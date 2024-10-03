Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 21:30

Хоккей 3х3 на Олимпиаде — большая глупость. Повысить престиж турнира поможет только участие звезд НХЛ

Хоккей 3х3 может войти в программу Олимпийских игр
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матч Белоруссия — Казахстан на Кубке Первого канала по хоккею 3х3.
Фото пресс-служба XHL
ИИХФ стоит переключить внимание с хоккея «три на три», который президент Люк Тардиф предложил включить в программу Олимпиады, на выстраивание отношений с НХЛ.

Расширение олимпийской программы — тренд, запущенный МОК в последние годы. Комитет стремится разнообразить дисциплины на Играх, чтобы привлечь аудиторию, увеличить финансирование и захватывать новые рынки. Нововведения затронули даже такие консервативные направления, как хоккей. Президент ИИХФ Люк Тардиф на недавнем полугодовом конгрессе в Греции предложил включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030, которую примет Франция. Федерация подготовит соответствующее предложение для МОК к январю 2025 года. Окончательное решение примут в марте.

НХЛ объявила, что отпустил игроков на&nbsp;Олимпиаду. НХЛ едет на Олимпиаду и создает свой «Евротур» без России. Турнира всех сильнейших мы пока не увидим

Аргументами за новый подвид хоккея в олимпийской программе Тардиф считает успешное внедрение баскетбола 3х3, регби-7 и пляжного волейбола. Действительно, эти ответвления классических направлений набрали внушительную популярность по всему миру. В баскетбол 3х3 или пляжный волейбол играют даже страны, которые не добиваются больших успехов на мировом уровне в классике. К примеру, норвежские пляжники Андерс Мол и Кристиан Сорум — одни из сильнейших на планете. Две Олимпиады подряд они входят в медали, хотя сборная по классическому волейболу даже не проходит квалификацию на Игры.

Обожаемый Романом Ротенбергом хоккей 3х3, который главный тренер СКА прославил как хоккей будущего, ИИХФ уже опробовала на менее значимых турнирах. Соревнования в таком формате все увидели на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии-2020 и Южной Корее-2024. Турниры не получили большой популярности, а их результаты забылись через несколько дней после завершения. Однако в ИИХФ убеждены: такой формат имеет большие перспективы, и пытаются продавить хоккей 3х3 уже на взрослой Олимпиаде.

Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

В самодостаточность хоккея «три на три» верится с большим трудом. Что баскетбол 3х3, что пляжный волейбол проводят на специальных площадках по отличающимся от классических версий правилам. Это придает игре дополнительную динамику и особенное восприятие. Хоккей 3х3 так и останется придатком классического формата 5х5, даже если установить ворота поперек площадки, сократить количество игроков и время периодов. Не изменится само отношение к игре: это будет все тот же хоккей, только более стихийный и скоростной.

Вместо того чтобы заниматься продвижением спорных форматов, ИИХФ стоит уделить больше внимания олимпийскому хоккейному турниру в классическом виде. Две последние Олимпиады прошли без хоккеистов НХЛ, что серьезно ударило по рейтингам, престижу и уровню соревнований. Именно о том, как выгодно договориться с офисом Гэри Беттмэна, сейчас должен по ночам думать Люк Тардиф.

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин. «Надеюсь, НХЛ скажет, что не поедет на Олимпиаду без России». Кучеров, Овечкин и Малкин говорят об отстранении сборной

Предложение о включении хоккея 3х3 в программу Олимпиады выглядит обыкновенной имитацией бурной деятельности. Новый формат порождает множество вопросов. Состав хоккеистов, правила, отбор участников — детали остаются непонятными. Аудиторию вряд ли заинтересуют матчи 3х3 среди ноунеймов, а более статусные игроки могут и не согласиться на подобный формат. ИИХФ, что оправданно, озадачена поиском новых рынков, но гораздо целесообразнее развивать уже работающий здесь и сейчас продукт. В этом помогут договоренности с НХЛ.

Хоккей
Люк Тардиф
МОК
Читайте также
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости