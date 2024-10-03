ИИХФ стоит переключить внимание с хоккея «три на три», который президент Люк Тардиф предложил включить в программу Олимпиады, на выстраивание отношений с НХЛ.

Расширение олимпийской программы — тренд, запущенный МОК в последние годы. Комитет стремится разнообразить дисциплины на Играх, чтобы привлечь аудиторию, увеличить финансирование и захватывать новые рынки. Нововведения затронули даже такие консервативные направления, как хоккей. Президент ИИХФ Люк Тардиф на недавнем полугодовом конгрессе в Греции предложил включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпиады-2030, которую примет Франция. Федерация подготовит соответствующее предложение для МОК к январю 2025 года. Окончательное решение примут в марте.

Аргументами за новый подвид хоккея в олимпийской программе Тардиф считает успешное внедрение баскетбола 3х3, регби-7 и пляжного волейбола. Действительно, эти ответвления классических направлений набрали внушительную популярность по всему миру. В баскетбол 3х3 или пляжный волейбол играют даже страны, которые не добиваются больших успехов на мировом уровне в классике. К примеру, норвежские пляжники Андерс Мол и Кристиан Сорум — одни из сильнейших на планете. Две Олимпиады подряд они входят в медали, хотя сборная по классическому волейболу даже не проходит квалификацию на Игры.

Обожаемый Романом Ротенбергом хоккей 3х3, который главный тренер СКА прославил как хоккей будущего, ИИХФ уже опробовала на менее значимых турнирах. Соревнования в таком формате все увидели на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии-2020 и Южной Корее-2024. Турниры не получили большой популярности, а их результаты забылись через несколько дней после завершения. Однако в ИИХФ убеждены: такой формат имеет большие перспективы, и пытаются продавить хоккей 3х3 уже на взрослой Олимпиаде.

Люк Тардиф. Фото Global Look Press

В самодостаточность хоккея «три на три» верится с большим трудом. Что баскетбол 3х3, что пляжный волейбол проводят на специальных площадках по отличающимся от классических версий правилам. Это придает игре дополнительную динамику и особенное восприятие. Хоккей 3х3 так и останется придатком классического формата 5х5, даже если установить ворота поперек площадки, сократить количество игроков и время периодов. Не изменится само отношение к игре: это будет все тот же хоккей, только более стихийный и скоростной.

Вместо того чтобы заниматься продвижением спорных форматов, ИИХФ стоит уделить больше внимания олимпийскому хоккейному турниру в классическом виде. Две последние Олимпиады прошли без хоккеистов НХЛ, что серьезно ударило по рейтингам, престижу и уровню соревнований. Именно о том, как выгодно договориться с офисом Гэри Беттмэна, сейчас должен по ночам думать Люк Тардиф.

Предложение о включении хоккея 3х3 в программу Олимпиады выглядит обыкновенной имитацией бурной деятельности. Новый формат порождает множество вопросов. Состав хоккеистов, правила, отбор участников — детали остаются непонятными. Аудиторию вряд ли заинтересуют матчи 3х3 среди ноунеймов, а более статусные игроки могут и не согласиться на подобный формат. ИИХФ, что оправданно, озадачена поиском новых рынков, но гораздо целесообразнее развивать уже работающий здесь и сейчас продукт. В этом помогут договоренности с НХЛ.