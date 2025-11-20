«Отложить в сторону то, что нас разъединяет». Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Россия приветствовала проект документа, подготовленный Италией, но подпись под ним пока не поставила. Впрочем, как и делегация США.

Генеральная ассамблея ООН приняла представленную Италией и Туркменией резолюцию, «настоятельно призывающую» все страны мира «соблюдать по отдельности и коллективно олимпийское перемирие в период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр, которые пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо». Речь идет о промежутке между 31 января и 22 марта 2026 года. Документ в данный момент подписали 165 делегаций из 193, в том числе Израиль, Украина, Азербайджан и Армения. При этом надо понимать, что перемирие не приравнивается к международным обязательствам и носит декларативный характер даже для тех стран, которые его официально поддержали. Среди воздержавшихся в данном вопросе в этот раз — США, Россия, Иран, Индонезия, Нигерия и другие государства.

Надежда в мрачные времена разобщенности

Идея регулярного олимпийского перемирия воплощается в жизнь на уровне деклараций ООН с 1993 года. Считается, что речь о возрождении экехейрии — древнегреческой традиции, согласно которой на период религиозной мистерии в Олимпии с 776 до 393 года до нашей эры якобы останавливались локальные войны. Конечно, на самом деле все это идеализация античности. К современным реалиям применить такой подход невозможно, и ссылки на дельфийского оракула сейчас выглядят скорее забавно, чем убедительно. Но экехейрия на новый лад отлично вписалась в гуманитарный лозунг «О, спорт, ты — мир». И поэтому Организация Объединенных Наций с подачи оргкомитетов ближайших Игр штампует соответствующие резолюции каждые два года. Ну а для руководства МОК это стабильная возможность для выступления с высокой трибуны.

«Во всем мире конфликты и раздоры продолжают причинять невыразимые страдания, — заявила, выступая в Нью-Йорке, глава МОК Кирсти Ковентри. — В таком мире спорт — и в особенности Олимпийские игры — может предложить уникальную площадку, где люди встречаются не как противники, а как собратья. Когда спортсмены собираются вместе, они не обращают внимания на национальности, религии или социальное происхождение. Они видят друг в друге коллег и показывают нам, каким может быть человечество в своем лучшем проявлении. Таков дух олимпийского перемирия: призыв отложить в сторону то, что нас разъединяет, и сосредоточиться на том, что нас объединяет».

«Олимпийское движение и ООН преследуют одну и ту же цель — объединять людей, защищать человеческое достоинство и строить мосты мира, — добавила олимпийский лидер. — Даже в эти мрачные времена разобщенности у нас есть возможность подчеркнуть нашу гуманитарную сущность и вселить надежду на лучшее будущее. Олимпийское перемирие предполагает, что спортсмены должны иметь возможность въезжать в страны — организаторы Игр и участвовать в соревнованиях, а не сталкиваться с угрозой остаться дома, потому что им отказывают в визах по политически мотивированным причинам. Окончательный список участников должен определяться международными федерациями, а не правительствами. И спортсмены должны оцениваться не по происхождению, а только по их спортивным заслугам».

Джованни Малаго. Фото Getty Images

Целостность олимпийского движения подорвана

Джованни Малаго, президент оргкомитета «Милан-Кортина-2026», выступая на Генассамблее ООН от имени Италии, подчеркнул, что во времена «растущих разногласий и конфликтов» Олимпиада должна служить «маяком надежды». По его мнению, участникам Игр следует «подняться над соперничеством и национальными границами», поскольку предстоящие соревнования станут «объединяющим событием». «Верю, что спорт послужит на благо мира и вдохновит спортсменов на выдающиеся достижения в ледяной красоте итальянских Альп», — отметил чиновник, подчеркнув, что предстоящие старты — «самые сбалансированные в гендерном отношении в истории».

Гендерный баланс — это фишка оргкомитета Игр-2026, которая позволила сместить акцент с «разобщенности» и «мрачных времен». Заявлено, что 12 из 16 дисциплин в Милане и Кортине полностью сбалансированы в плане представительства спортсменов разных полов, а с учетом смешанных соревнований женщины будут участвовать в распределении 53,4 процента наград. Навряд ли кто-то сильно против такой тенденции. Поэтому напряжения вокруг резолюции с длинным названием «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» на этот раз не возникло. В отличие от аналогичного документа четырехлетней давности, в который страны западного лагеря накануне Пекина-2022 пытались протащить поправки об «угнетении уйгуров», а когда они не прошли — отказались подписывать декларацию.

«Российская Федерация выступает за то, чтобы спорт в мире развивался по своим собственным законам, не зависел от политической обстановки и предпочтений и тем более не становился предметом манипуляций и дискриминации, — заявил во время обсуждения резолюции-2025 постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. — В этой связи мы приветствуем подготовленный делегацией Италии проект резолюции... Мы желаем Италии успехов в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр... Международному сообществу еще предстоит пройти значительный путь, чтобы восстановить их веру в целостность олимпийского движения, подорванную в последние годы политически мотивированными решениями. Возвращение к подлинным идеалам спорта требует совместных усилий, свободных от предвзятости и двойных стандартов. Все олимпийцы должны иметь возможность участвовать в соревнованиях на равных, в атмосфере уважения, справедливости и свободной от политических барьеров».

Фото Getty Images

Дипломатический провал

Для того чтобы резолюция об олимпийском перемирии стала юридически обязательным для исполнения всеми странами, его должны ратифицировать национальные парламенты. Обычно этого не происходит. За три последние десятилетия зафиксированы более десяти случаев нарушения «современной экехейрии» разными странами. Однако к реальным санкциям это привело только однажды — в 2022 году, когда исполком МОК рекомендовал отстранить российских атлетов во всех видах спорта. При этом олимпийские чиновники сослались на то, что под документом ООН, принятым 2 декабря 2021 года, стоит подпись России. Возможно, именно поэтому, не желая повторения негативного юридического прецедента, наша страна сейчас не завизировала новую декларацию, хотя устно ее и приветствовала.

В целом неправильно утверждать, что те государства, которые не поставили подпись под «олимпийским перемирием», выступают против гуманитарных идеалов. Причины могут быть самыми разными. Сейчас, например, делегации Дании и Аргентины не успели проголосовать технически — эти страны не входят в число 165 подписантов, хотя постфактум заявили о полной поддержке документа. Официально одобрили резолюцию наши союзники из Белоруссии и многие партнеры по БРИКС+ - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и ОАЭ. А вот Индонезия после недавнего скандала с МОК из-за недопуска израильских гимнастов свою подпись не поставила. При этом Израиль, несмотря на продолжающееся напряжение на Ближнем Востоке, «олимпийское перемирие» одобрил. Так же, как и ДР Конго, где в данный момент также очень неспокойно.

Отсутствие под документом подписи США — это, конечно, главный дипломатический провал МОК и оргкомитета. Что за этим стоит — не совсем понятно, официальных комментариев пока не озвучено. Но, кроме американцев и россиян, среди промолчавших хватает и других «больших игроков». Это, например, Иран, Египет, Эфиопия, Венесуэла, КНДР, Нигерия... Впрочем, такой результат не помешал председателю Генассамблеи ООН Анналене Бербок выступить с вдохновенной речью. «Резолюция призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие как моральный компас — призыв к прекращению огня, диалогу и возобновлению сотрудничества во время и после зимних Игр. Даже в разделенном мире единство остается возможным, и уважение к нашим общим правилам означает, что мы все побеждаем», — отметила бывшая глава немецкой партии «зеленых».