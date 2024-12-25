Боролись с коррупцией, а теперь стучат на россиян. Кто проверяет наших спортсменов на «нейтральность»?

Швейцарская компания с миллиардным доходом не погнушалась проверками российских атлетов на политическую лояльность.

В последние месяцы российские спортсмены из разных видов спорта в массовом порядке получают нейтральный статус, позволяющий заявиться на международные соревнования. Опасений, что выступление без флага будет объявлено на родине предательством, больше нет. Это подтверждено на самом высоком уровне. Подход изменился, несмотря на то что большинство международных федераций по-прежнему требуют от наших атлетов «подтверждения нейтральности» — доказательств, что кандидаты в «нейтралы» не высказывались в публичном поле в поддержку СВО и российской армии. Проверка медиа на этот счет — трудоемкий и небесплатный процесс, который главным образом организует известная швейцарская компания Sportradar, ранее известная как поставщик данных для букмекеров и лидер в борьбе с травлей спортсменов в социальных сетях.

Досье за тысячу евро

С февраля 2022 года тотальный запрет на выступление россиян по политическим причинам ввели практически все международные федерации (за исключением тенниса, велогонок, шахмат и еще нескольких дисциплин). Но перед Олимпиадой-2024 ситуация сильно поменялась — большинство летних видов (за исключением легкой атлетики, серфинга и командных видов) открыли свои старты для наших спортсменов в нейтральном статусе (без флага). Осенью и нынешней зимой железный занавес пал в ски-альпинизме, шорт-треке, коньках и фигурном катании. Однако камнем преткновения остаются условия допуска. Большинство организаторов соревнований следуют рекомендациям МОК, которые запрещают одобрять заявки представителей ЦСКА и «Динамо», а главное — предполагают проверки «политической нейтральности»: высказываний в СМИ и публикаций, репостов и лайков в социальных сетях.

Вмешательство в жизнь спортсменов, не имеющую отношения к соревнованиям и тренировкам, международные структуры объясняют заботой о «целостности спорта». Якобы участие нейтралов в «политической пропаганде» может привести к конфликтам на стадионах и бойкотам со стороны сборных из западных стран. По факту мы видим, что конфликты все равно присутствуют (одним из проявлений является украинская кампанию по отказу от рукопожатий), бойкоты также время от времени случаются, несмотря на все нейтральные статусы. Тем не менее проверки россиян и белорусов продолжаются. Как правило, главным поставщиком «компромата» здесь являются украинцы. Накануне Олимпиады-2024 украинский журналист Артем Худолеев рассказывал, что в поисках «крамолы» лично проанализировал аккаунты около 600 спортсменов из России.

Проукраинская организация Global Rights Compliance также пыталась давить на МОК, требуя аннулировать аккредитации 10 из 15 россиян, допущенных на Олимпиаду-2024 — тоже якобы из-за высказываний и лайков в соцсетях. Однако МОК отказал радикалам, сославшись на заключение швейцарской компании Sportradar. Именно эта структура в последнее время выступает главным оператором по вопросам допуска россиян, составляя на каждого кандидата досье примерно за 1000 евро. Именно от сертификатов Sportradar, скорее всего, будет зависеть, кто из наших зимников примет участие в отборе на Олимпиаду-2026, а кто останется без нейтрального статуса. Напомню, что накануне Игр-2024 швейцарские эксперты «зарубили» несколько десятков наших потенциальных олимпийцев.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Борьба за чистоту спорта?

Конкретных критериев, как отделить обычные публикации о России, о своих родственниках и знакомых (некоторые из которых могут быть связаны с Вооруженными силами) и просто о русской культуре от «пропаганды», просто не существует. Все это чистая вкусовщина. Например, украинцы считают «криминалом» публикацию любых фото с российскими государственными деятелями (практически все они сейчас находятся под западными санкциями). Понятно, что международные федерации не хотят сами вникать в эти неоднозначные темы и поэтому им нужна организация, обладающая авторитетом в мире спорта, на которую в случае чего можно свалить ответственность. В роли такого «арбитра» выступил Sportradar, ранее получивший широкую известность на ниве спортивной статистики, беттинга и борьбы с «договорняками».

Швейцарская компания была основана в 2001 году и сейчас имеет офисы почти в 30 странах мира. Ее клиентами являются МОК, ФИФА, УЕФА, международная теннисная федерация ITF, американские лиги НХЛ, НФЛ и НБА, автогоночная серия NASCAR и другие организации. Одно из ключевых направлений Sportradar — это работа с букмекерами по базовым ставкам (которые каждый оператор потом корректирует по своему разумению). Кроме того, швейцарцы создали алгоритм для выявления манипуляций со ставками, позволяющий на ранней стадии выявлять договорные матчи — с этими данными работают международные федерации и правоохранительные органы. В марте 2022 года Sportradar объявил о приостановке инвестиций в Россию из-за СВО, однако продолжил сотрудничество с российскими букмекерами. Из-за чего повергался критике со стороны проукраинских активистов.

Ожидается, что прибыль Sportradar по итогам 2024 года перешагнет отметку в миллиард евро (более половины этой суммы приходится на беттинг). Финансовые успехи позволяют «статистикам» заниматься социальными проектами, среди которых — борьба против хейта в адрес спортсменов в соцсетях. В последние несколько лет созданы несколько нейросетей, позволяющих c помощью искусственного интеллекта мониторить посты о звездах спорта и быстро выявлять те из них, которые содержат оскорбления, угрозы и прочий неприемлемый контент. Такие сообщения могут автоматически удаляться, а их авторы — блокироваться. Вполне вероятно, что похожие алгоритмы теперь используются и для оценки «политической нейтральности» россиян и белорусов, подавших заявки на международные старты.

Фото Global Look Press

Заинтересованный арбитр

Работу по поиску «крамолы» в большинстве своем оплачивают сами соискатели нейтрального статуса. Но не напрямую на счета Sportradar, а через международные федерации. Многие из них делают собственные накрутки — за работу комиссий по допуску и за антидопинговые проверки (которые тоже являются частью процедуры присвоения нейтрального статуса). В итоге набегают серьезные суммы — от трех тысяч евро (в гимнастике) до пяти тысяч (в скалолазании и ски-альпинизме) за факт рассмотрения без гарантии положительного результата. До минувшей осени эти деньги в большинстве видов спорта спортсмен должен был найти самостоятельно, теперь же начали помогать национальные федерации. Кстати, в некоторых случаях статус не является бессрочным — его надо обновлять каждый год, проходя все проверки заново.

Как оценивать деятельность Sportradar по анализу соцсетей россиян — как стукачество или как рутинную аналитическую работу, сказать сложно. С одной стороны — хорошо, что международные структуры не отдали этот процесс на откуп украинцам, которые не скрывают своей позиции: чем меньше россиян на международной спортивной арене (в том числе в нейтральном статусе) — тем лучше. С другой — наряду с защитой спортсменов от хейта и болельщиков от коррупции частной компанией разрабатываются системы контроля за личной жизнью (в широком понимании этого термина). И нет гарантии, что в будущем эта информация не будет использована для каких-нибудь злоупотреблений. И вообще, попытка решить, какая политическая позиция является для спортсмена «правильной», а какая — нет, это совершенно новый тренд, который может завести очень далеко.

Sportradar — это не просто какое-то детективное агентство, не имеющее собственных интересов в спорте. Швейцарский холдинг — настоящий монстр, который сотрудничает более чем с пятью сотнями букмекерских компаний и организаций, проводящих лотереи по всему миру. Деятельность «радаровцев» охватывает более сорока видов спорта. У них есть соглашения с правоохранительными органами десятков стран. Кроме того, Sportradar работает в сфере аудиовизуального спортивного контента, «создания безопасной спортивной среды» и расследований по заданию спортивных федераций. Может ли такая фирма оставаться беспристрастной в нынешней ситуации и насколько она вообще компетентна в вопросах геополитики? Ответы на эти вопросы мы получим в ближайший год, когда наши зимники накануне Олимпиады-2026 будут получать сертификаты Sportradar по поводу своей «нейтральности».