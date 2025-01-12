Тренер по лыжному двоеборью заявил, что Российско-китайские игры стали хорошей встряской для атлетов

Юрий Кононыхин, тренер юношеской сборной России по лыжному двоеборью, подвел итоги выступления спортсменов в четвертых Российско-китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске.

«Мы в международных стартах уже как два года не участвуем. В конце января — начале февраля пройдет юниорский чемпионат мира, куда поехал бы практически тот же состав. Поэтому Игры на Сахалине стали хорошей встряской в этой ситуации, особенно с учетом восьмичасовой разницы во времени. У спортсменов была необходимость пройти адаптацию, суметь настроиться, и это тоже важно. Такие встряски для организма спортсмена очень нужны», — цитирует Кононыхина ТАСС.

Российско-китайские зимние молодежные игры стартовали 9 января и завершатся 13-го числа.