Многократный чемпион мира по лыжному двоеборью Рибер завершил карьеру из-за болезни

Восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью норвежец Ярл Магнус Рибер объявил о завершении карьеры из-за хронического заболевания.

«Время пришло, это будет мой последний сезон. Я прояснил свои проблемы. Это заболевание называется болезнью Крона, и мне придется жить с ним всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают. Травмы и болезни были постоянным явлением на протяжении всей моей карьеры. Даже когда результаты были хорошими, я не мог испытывать прежней радости. Думаю, сейчас самое подходящее время уйти, пока я нахожусь на пике своей карьеры», — приводит слова спортсмена NRK.

27-летний Рибер также является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года и пятикратным обладателем Кубка мира. Рибер — рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира — 71.