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Милан-2026

Сегодня, 18:30

Журова считает, что россиян допустят на Олимпиаду только в трех видах спорта

Алина Савинова
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о том, в каких видах спорта россияне будут допущены до Олимпийских игр 2026 года.

«На Олимпийские игры 2026 года допустят немного российских спортсменов. Во многих зимних видах отборы на Олимпиаду идут не один сезон, а уже потеряно много времени, квалификационных очков. Ради русских не будут менять регламент отборочных соревнований. ISU допускает только по одному российскому спортсмену на каждую дисциплину, дистанцию, вот такое минимальное количество наших атлетов и будет на Играх в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. В других зимних видах пока не приходится рассчитывать на допуск на Олимпиаду», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Светлана Журова
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