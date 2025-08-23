Заместитель комиссара НХЛ подтвердил участие игроков лиги в Олимпиаде-2026

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил участие представителей лиги в олимпийском турнире 2026 года в Италии.

«Очевидно, что мы уже некоторое время не участвовали в Олимпийских играх, верно? Итак, в последний раз мы были на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Пройдет 12 лет с тех пор, как мы в последний раз участвовали в Олимпийских играх.

Теперь у нас есть новое поколение хоккеистов, большинство из которых никогда раньше не участвовали в олимпийских соревнованиях. Так что это будет новый опыт. Я думаю, что игроки будут очень рады возможности представлять свои страны в соревновании «лучших из лучших».

Характер игры в сочетании с развитием хоккея за последние 12 лет сделает турнир сверхконкурентным — возможно, более конкурентоспособным, чем любой олимпийский турнир, который мы когда-либо видели. Полагаю, все в восторге от этого, и это станет отличным дополнением к нашему сезону», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут 6—22 февраля 2026 года.