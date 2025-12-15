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Фетисов не принял бы предложение посетить Олимпиаду в Милане: «На что там смотреть?»

Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном посещении Олимпийских игр-2026.

«Я бы не принял приглашение посетить Олимпиаду. Мне было бы неинтересно. На что там смотреть, на дискриминацию нашей великой страны? Я вырос на олимпийских принципах и знаю, что такое Олимпиада», — сказал Фетисов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Олимпиада
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