Фетисов не принял бы предложение посетить Олимпиаду в Милане: «На что там смотреть?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном посещении Олимпийских игр-2026.

«Я бы не принял приглашение посетить Олимпиаду. Мне было бы неинтересно. На что там смотреть, на дискриминацию нашей великой страны? Я вырос на олимпийских принципах и знаю, что такое Олимпиада», — сказал Фетисов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.