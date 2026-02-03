Все российские участники Олимпиады-2026 прошли допинг-тестирование

Все российские спортсмены, допущенные к участию в зимней Олимпиаде-2026 в статусе нейтральных атлетов, прошли предварительное допинг-тестирование. Об этом в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане заявил глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Жак Антенен.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — приводит слова Антенена РИА «Новости».

На текущий момент в рамках подготовки к Играм суммарно проведено 7100 тестов, в ходе которых проверено 2916 атлетов.

Олимпийские игры-2026 стартуют в Италии 6 февраля. В них примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.