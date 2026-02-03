Олимпиада 2026
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

ОИ Милан Кортина 2026

3 февраля, 15:30

Все российские участники Олимпиады-2026 прошли допинг-тестирование

Ана Горшкова
Корреспондент

Все российские спортсмены, допущенные к участию в зимней Олимпиаде-2026 в статусе нейтральных атлетов, прошли предварительное допинг-тестирование. Об этом в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане заявил глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Жак Антенен.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — приводит слова Антенена РИА «Новости».

На текущий момент в рамках подготовки к Играм суммарно проведено 7100 тестов, в ходе которых проверено 2916 атлетов.

Олимпийские игры-2026 стартуют в Италии 6 февраля. В них примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпийские кольца: Игры 2026 пройдут в&nbsp;городах Милан и&nbsp;Кортина-д'Ампеццо, а&nbsp;также прилегающих к&nbsp;ним провинциях и&nbsp;долинах.Олимпийские игры 2026 в Милане: даты и расписание, участники и фавориты

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Что произошло за ночь 11 мая. Главное
Из КХЛ в Америку уезжают сильнейшие. Клубы и лига почему-то давно смирились с этим
Мостовой опроверг слухи о нетрезвом состоянии, Ерохин хочет новый контракт, а Соболев намекнул на проблемы с пенальтистами. Что произошло после матча «Зенит» &#8212; «Сочи»
«Это работа и радость». Капризов с «Миннесотой» притормозил «Колорадо»
Пентагон опубликовал данные расследования о существовании НЛО. Что нужно знать
В МИД РФ заявили о попытках недружественных стран сорвать выборы в ГД в сентябре
Популярное видео
Стартует финал Кубка Гагарина
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
«Русские корни навсегда останутся частью меня». Австрийская теннисистка Потапова не теряет связь с родиной
Свищев — о возвращении российского футбола: «Нужно спортивное большинство, которое поможет этому процессу»
Глава федерации Пегов рассчитывает на допуск российских бобслеистов и скелетонистов с флагом в 2026 году
Российский флаг в спорте: хроника возвращения — от юниоров МОК до взрослых турниров
В Кремле оказались разочарованы решением МОК в отношении допуска россиян
«Процесс восстановления безосновательно затянулся». Реакция на сохранение антироссийских санкций МОК
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Русский язык станет одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026

Шабалин — об олимпийцах: «Нейтральный статус? Каждый имеет право на собственное мнение»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости