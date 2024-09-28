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Милан-2026

Сегодня, 15:34

Васильев верит, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх-2026

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в 2026 году.

«Думаю, что нам осталось недолго ждать возвращения наших спортсменов на международные старты. Годик весь мир поживет без участия наших спортсменов на и почувствуют деградацию, неинтересность всех соревнований. Верю ли я, что мы поедем на Олимпийские игры в 2026 году? Считаю, что шансы еще есть на поездку в Италию», — сказал Васильев «СЭ».

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
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