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Васильев считает, что Россия может остаться без Олимпиады 2026 года

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил перспективы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я не верю, что этот состав МОК хочет сделать что-то положительное для России. Это руководство МОК войдет в историю как шайка, которая разрушала международное олимпийское движение. Им не отмыться уже от этого. Если МОК действительно хочет сделать что-то позитивное, нужно вернуть сейчас российских спортсменов по зимним видам. До зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного, нашим спортсменам нужно зарабатывать олимпийские лицензии, начинаются отборочные турниры. Но этого не происходит, МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр 2026 года», — цитирует Васильева Metaratings.ru.

3 декабря директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что МОК продолжит вести политику допуска к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в отношении российских и белорусских спортсменов.

Источник: Metaratings.ru.
Олимпиада
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