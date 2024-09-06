Валуев отреагировал на заявление Бидного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду-2026

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, заявившего, что страна выработала план действий, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм в 2026 году.

«Нарушение международных правил — это к Украине. Там умеют кардинально их нарушать. От неприкрытого национализма до нарушений в области свободы вероисповедания», — сказал Валуев «СЭ».

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.

Денис Сафронов