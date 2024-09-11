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Милан-2026

Сегодня, 11:12

В НХЛ считают, что россияне не выступят на Олимпиаде-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном выступлении россиян на зимней Олимпиаде-2026.

«На летних Олимпийских играх МОК не разрешил участвовать сборной России, в отличие от некоторых других моделей, которые применялись в прошлом. Я ожидаю, что-то же правило будет применяться к зимним Олимпийским играм 2026 года», — приводит слова Дэйли TSN.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.

На летних Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.

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