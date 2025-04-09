Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

Милан-2026

9 апреля, 20:37

В МОК заявили, что работа над возвращением спортсменов из России идет гладко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Штаб-квартира МОК.
Фото AFP

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал о работе организации по возвращению российских атлетов на международные соревнования.

«Мы следуем примеру Олимпиады в Париже, где их возвращение прошло без каких-либо проблем. Наша позиция остается прежней с начала 2023 года — МОК по требованию атлетов и акционеров установил рекомендованные протоколы возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, наш фундаментальный принцип — атлеты не должны страдать от действий правительств. После принятия наших решений возвращение идет гладко и без каких-либо проблем», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Макконнелла.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований большинством международных спортивных организаций в 2022 году из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать атлетов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских и 17 белорусских спортсменов. Россияне на Играх получили лишь одну медаль — серебро в парном женском теннисе завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер. У белорусов — 4 медали (1 золото, 2 серебра и 1 бронза).

Источник: РИА Новости
МОК
ОКР
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»
Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд
Легков: «Как только мы вернемся, медали в лыжах останутся! Это наш родной вид спорта»
Шевченко: «Вопрос допуска российских команд не может рассматриваться»
Лещенко заявил, что сборная России по баскетболу может быть в тройке лучших в Европе
CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян к Олимпиаде 2026 года

Губерниев заявил, что допуск россиян на Олимпийские игры-2026 будет тяжелым и болезненным

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости