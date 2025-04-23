В МОК рассказали, когда будут определены точные детали участия россиян на Олимпиаде-2026

В пресс-службе Международного Олимпийского комитета рассказали «СЭ», когда будут приняты условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026.

«Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, выпущенные 28 марта 2023 года, остаются в силе. Основываясь на них, исполнительный совет МОК в ближайшее время определит точные условия участия AIN в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это тот же подход, которого МОК придерживался до успешного выполнения рекомендации МОК перед Олимпийскими играми в Париже 2024 года», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.