6 февраля, 22:03

В Италии стартовала церемония открытия Олимпиады-2026

Начало церемонии открытия Олимпиады-2026.
Фото Reuters

В Италии началась церемония открытия XXV зимней Олимпиады.

Впервые в истории Игр открытие соревнований проходит сразу в четырех локациях: Милане (стадион «Сан Сиро»), Кортине-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это решение позволило минимизировать перемещения атлетов перед соревнованиями.

В Олимпиаде-2026 примут участие 13 российских спортсменов: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Согласно решению МОК, российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2026, но смогут присутствовать на ней как зрители.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Оkkо.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 в&nbsp;Милане: смотреть трансляцию онлайн 6&nbsp;февраля.Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: чем удивит Италия? Онлайн-трансляция

