В Госдуме уверены в сговоре федераций зимних видов спорта против России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказал мнение об отстранении россиян от участия в соревнованиях по зимним видам спорта.

«Вообще, мне кажется, федерации летних видов спорта более активно возвращают российских спортсменов. Зимники замерзли. У нас, по-моему, 13 зимних олимпийских видов спорта. С какими-то оговорками частично допустили фигуристов, других я не могу припомнить. Такое ощущение, что существует некий картельный сговор. И здесь возникает много вопросов. Вроде уже и МОК ослабил свою позицию. Либо зимники договорились на каком-то Конгрессе или сходке. Либо Украина и плюс несколько северных соседей с Прибалтами оказывают давление. Держат оборону, как говорится. Но от этого пропадает зрелищность. Зимние виды спорта и так не самые популярные: в сравнении с летними, последние самые популярные. Поэтому надо все развивать, догонять, обгонять, продвигать виды спорта. А мы видим резко обратную ситуацию. Под натиском, давлением каких-то сил президенты федераций зимних олимпийских видов спорта занимают странные позиции», — сказал Свищев «СЭ».

С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.