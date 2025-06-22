В Госдуме рассказали, сколько российских спортсменов могут поехать на Олимпиаду-2026

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном количестве россиян на Олимпиаде-2026.

«Очень надеюсь, что новое руководство МОК исполнит обещания, которые они давали международному спортивному сообществу — отстаивать интересы всех спортсменов, независимо ни от чего, восстановят наш ОКР, а далее будут восстанавливать наших спортсменов. А мимо зимней Олимпиады, как говорится, мы уже пролетели. Сколько россиян доедет до Игр? Я думаю, единицы. Может, даже сможем пересчитать их по пальцам двух рук», — сказал Свищев «СЭ».

С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.