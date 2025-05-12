В Bosco ответили на вопрос об олимпийской форме для сборной России на Игры-2026 в Италии

Владелец Bosco Михаил Куснирович ответил на вопрос «СЭ» о подготовке формы для российских спортсменов на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Самое главное, чтобы в Олимпиаде в Италии приняло участие максимальное количество россиян. Конечно, для этого нужно много разных решений, в том числе чтобы команда была под названием «Россия» и чтобы был наш флаг. Пока, к сожалению, этих решений не принято. Соответсвенно, это вопрос. Мы для «Динамо» делаем полевую форму и дальше пойдем. Наши лыжники бегают в форме Bosco и продолжают побеждать. Мы не во вне игры, мы в игре (смеется). Будем ждать», — сказал Куснирович «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.