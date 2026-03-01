Уайлд надеется, что на Олимпиаде-2030 россияне выступят в полном составе
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд выразил надежду на полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену к зимним Играм 2030 года.
«Конечно, мы надеемся, что россияне вернутся в спорт к этому времени — к Олимпиаде 2030 года», — приводит слова сноубордиста ТАСС.
Уайлд признался, что следил за ходом Олимпиады-2026 в Италии.
«Я был на Олимпиаде в Италии. Очень хороший уровень был», — добавил он.
На Олимпиаде-2026 выступили 13 российских спортсменов, все они были допущены в нейтральном статусе. Россия в Италии завоевала одну медаль. Серебро выиграл ски-альпинист Никита Фтдтппов.
Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2030 году во французских Альпах.
Источник: ТАСС
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