Уайлд надеется, что на Олимпиаде-2030 россияне выступят в полном составе

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд выразил надежду на полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену к зимним Играм 2030 года.

«Конечно, мы надеемся, что россияне вернутся в спорт к этому времени — к Олимпиаде 2030 года», — приводит слова сноубордиста ТАСС.

Уайлд признался, что следил за ходом Олимпиады-2026 в Италии.

«Я был на Олимпиаде в Италии. Очень хороший уровень был», — добавил он.

На Олимпиаде-2026 выступили 13 российских спортсменов, все они были допущены в нейтральном статусе. Россия в Италии завоевала одну медаль. Серебро выиграл ски-альпинист Никита Фтдтппов.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2030 году во французских Альпах.

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