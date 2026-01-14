Аллегри: «Быть факелоносцем Олимпийских игр в Милане — большая честь»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри назвал большой честью приглашение стать участником эстафеты олимпийского огня Игр-2026.

«Быть факелоносцем Олимпийских игр 2026 года в Милане — большая честь. Олимпийский огонь воплощает в себе такие фундаментальные ценности, как преданность, уважение, самопожертвование и командный дух. Те же ценности спорт транслирует каждый день, объединяя отдельных людей и нации», — написал Аллегри в своих соцсетях.

58-летний тренер отметил, что за последние 15 лет Милан стал одним из важнейших городов мира, переживая экспоненциальный рост, и проведение Олимпиады еще больше повысит его престиж.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.