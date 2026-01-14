Олимпиада
Милан-2026

14 января, 20:03

Аллегри: «Быть факелоносцем Олимпийских игр в Милане — большая честь»

Алина Савинова

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри назвал большой честью приглашение стать участником эстафеты олимпийского огня Игр-2026.

«Быть факелоносцем Олимпийских игр 2026 года в Милане — большая честь. Олимпийский огонь воплощает в себе такие фундаментальные ценности, как преданность, уважение, самопожертвование и командный дух. Те же ценности спорт транслирует каждый день, объединяя отдельных людей и нации», — написал Аллегри в своих соцсетях.

58-летний тренер отметил, что за последние 15 лет Милан стал одним из важнейших городов мира, переживая экспоненциальный рост, и проведение Олимпиады еще больше повысит его престиж.

Олимпийские кольца: Игры 2026 пройдут в&nbsp;городах Милан и&nbsp;Кортина-д'Ампеццо, а&nbsp;также прилегающих к&nbsp;ним провинциях и&nbsp;долинах.Олимпийские игры 2026 в Милане: даты и расписание, участники и фавориты

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпиада
Массимилиано Аллегри
