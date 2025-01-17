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Зимняя Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 22:10

Тарасова: «Олимпиада-2026? Хочу поехать, но сначала пусть нас туда позовут»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы посетить Олимпийские игры 2026 года.

«Я уже не раз бывала на Играх — раз десять, наверное. Если не сама, то мои ученики участвовали и побеждали. Конечно, вживую смотреть предпочтительнее. А там посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали. Если спортсменам позволят участвовать, то тренеров могут и не позвать. По всякому может сложиться. Самое главное — чтобы дали выступить нашим спортсменам», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Источник: ВсеПроСпорт
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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