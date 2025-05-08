Стали известны места проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2028 года

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил места проведения церемоний открытия и закрытия летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Как сообщает пресс-служба организации, открытие Игр состоится 14 июля в мемориальном Колизее и на стадионе в Инглвуде. Колизей в третий раз примет церемонию открытия Олимпиады.

Церемония закрытия Игр в Лос-Анджелесе пройдет 30 июля только в Колизее.

В 2024 году Олимпиаду принимала столица Франции Париж. На соревнованиях спортсмены более чем из 200 стран разыграли 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.